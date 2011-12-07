Агент Гурцкая: За Кварацхелию предлагали 18 млн евро от европейского клуба

За 19-летнего полузащитника ФК «Рубин» Хвичу Кварацхелию предлагал 18 млн евро хороший европейский клуб. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая в программе Нобеля Арустамяна на YouTube.

«Было в это лето предложение в 18 млн евро от хорошего европейского клуба, от которого Рустем отказался. Он сказал, что мы его не продаем. Сказал, что пока, до зимней паузы, мы не будем даже рассматривать предложения по игроку, чтобы не соблазняться», — рассказал Гурцкая.

Также Кварацхелия интересен для «Спартака» и «Краснодара».