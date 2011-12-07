УНИКС одолел «Химки» в Единой лиге ВТБ

УНИКС на домашнем паркете обыграл «Химки» в игре Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:76 в пользу Казани.

УНИКС создал для себя отрыв «+8» в первой четверти. Вторая и третья остались за гостями, но с минимальным перевесом (+1 и +2). В заключительной четверти казанцы смогли довести дело до победы.

Самыми результативными у УНИКСа стали Айзея Канаан (21 очко + 4 подбора) и Джамар Смит (20 очков + 4 подбора).

Казанцы прервали двухматчевую серию поражений в турнире. Сейчас команда идёт на шестом месте в турнирной таблице.