«Казаночка» разгромила питерский «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги-1 «Казаночка» на своём паркете разгромила питерский «Спартак» — 73:41. В первой четверти казанские баскетболистки оформили комфортный задел — 17:9, а в третьем отрезке матча и вовсе был зафиксирован счёт 18:0.

После 14 игр «Казаночка» с 12 победами идёт на второй строчке турнирной таблицы. В заключительном матче календарного года, 26 декабря, команда дома примет другой клуб из Санкт-Петербурга — БК «Чёрные медведи». В первом круге казанские баскетболистки одержали над этими соперницами трудную победу — 76:74.