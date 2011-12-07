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«Барс» одержал самую крупную «сухую» победу

На своём льду команда уничтожила «Динамо».

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Барс» в Казани деклассировал подмосковное «Динамо». Казанцы забросили сопернику восемь безответных шайб и добыли самую крупную «сухую» победу за годы выступления в ВХЛ.

«Барс» забросил достаточно быстрый первый гол — на 17-й секунде. К концу второго периода счёт уже был 4:0, в том числе благодаря голу в меньшинстве. В заключительном отрезке игры «барсы» набросали ещё четыре шайбы. Дублем отличился Никита Дыняк, по одной шайбе оформили Сафонов, Кателевский, Сошнин, Бровкин, Крутов, Марушев.

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