«Рубин» расстался с российским полузащитником

«Рубин» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 28-летним полузащитником Евгением Башкировым. Клуб и игрок расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Бакшкиров пополнил состав казанской команды в январе прошлого года. С того момента он провел в РПЛ 23 игры, набрав 2+1 по системе «гол+пас». Стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt.de в 900 тысяч евро.

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