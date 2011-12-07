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Три российских клуба претендуют на попадание в баскетбольную Лигу чемпионов FIBA, утверждает Telegram-канал «Перехват».
Заявки на участие в турнире подали «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор». Наибольшие шансы выступить в Лиге чемпионов имеет «Нижний Новгород», который в прошлом сезоне был организатором «Финала восьми».
Попадание «Пармы» и «Автодора» будет зависеть от заявок других команд. Итоговый состав участников станет известен в ближайшие дни.