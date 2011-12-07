Три российских клуба претендуют на попадание в баскетбольную Лигу чемпионов FIBA, утверждает Telegram-канал «Перехват».

Заявки на участие в турнире подали «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор». Наибольшие шансы выступить в Лиге чемпионов имеет «Нижний Новгород», который в прошлом сезоне был организатором «Финала восьми».

Попадание «Пармы» и «Автодора» будет зависеть от заявок других команд. Итоговый состав участников станет известен в ближайшие дни.