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Три российских клуба претендуют на попадание в баскетбольную Лигу чемпионов

«Нижний Новгород» в прошлом сезоне был хозяином «Финала восьми».

Три российских клуба претендуют на попадание в баскетбольную Лигу чемпионов FIBA, утверждает Telegram-канал «Перехват».

Заявки на участие в турнире подали «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор». Наибольшие шансы выступить в Лиге чемпионов имеет «Нижний Новгород», который в прошлом сезоне был организатором «Финала восьми».

Попадание «Пармы» и «Автодора» будет зависеть от заявок других команд. Итоговый состав участников станет известен в ближайшие дни.

КВ
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