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Один из самых строгих арбитров РПЛ обслужит матч между «Рубином» и «Уфой»

Только за последние 10 матчей Павел Кукуян раздал 52 желтые и 4 красные карточки.

Грядущий матч между «Рубином» и «Уфой» 26 августа пройдет под арбитражем Павла Кукуяна, заслужившего репутацию одного из самых строгих профессионалов РПЛ. Соответствующее сообщение было размещено на сайте ФК «Рубин».

Только в течение последних 10 обслуженных матчей Павел Кукуян выдал футболистам 52 желтые и 4 красные карточки. При этом 5 «горчичников» он показал игрокам рубина.

В прошлый раз игра «Рубина» под судейством Кукуяна прошла против «Спартака», тогда в ворота казанского клуба были назначены два пенальти.

КВ
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