«Ак Барс Арена» задолжала подрядчикам 5 млн рублей

Стадион «Ак Барс Арена», на котором проводит свои домашние матчи ФК «Рубин», имеет долг перед подрядчиком по полю, компанией «Спортико» в размере 5 млн. рублей. Об этом сообщает Telgram-канал «Остаемся зимовать».

«По моим данным, арена задолжала подрядчику по полю, компании «Спортико», 5 млн рублей за работы по обслуживанию газона. А контракт с ней закончился ещё в мае. То есть последние три месяца «Спортико» готовил для «Рубина» газон к сезону без договора и выплат. Компания с 2017-го года сотрудничала со стадионом и предполагала, что контракт будет продлен, а выплаты возобновятся, поэтому три месяца обслуживала поле. Но 18 августа стадион сообщил, что нашел нового подрядчика и отказывается от услуг «Спортико», — говорится в тексте публикации.

Таким образом, обвиняя клуб из столицы Татарстана за задолженность перед стадионом, «Ак Барс Арена» сама имела задолженность перед подрядчиком. Более того, официальный договор на оказание услуг не был заключен ни со старой, ни с новой компанией подряда.

Напомним, что ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий дал негативную оценку полю «Ак Барс Арены». Конфликт продолжился вплоть до информации об иске стадиона в отношении «Рубина» общим размером более 30 млн рублей. Недавно министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил о том, что конфликт «Рубина» и «Ак Барс Арены» исчерпан, и исков больше не будет.

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