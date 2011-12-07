РФС: Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте организации заявление о том, что диалог о реформах в российском футболе продолжится и в дальнейшем.

«В понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях», — говорится в заявлении организации.

Всего РФС выделил пять главных тезисов в отношении обсуждаемой реформы:

1) Голосование за реформы на официальном уровне не было — клубы-участники обсуждения лишь обменивались мнениями.

2) Зарубежная компания Hypercube продолжит проводить исследования в рамках российского футбола.

3) Особо отмечается, что Hyperсube открыт к любой критике, предложенных ими проектов.

4) Голосование футбольных клубов, участвующих в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ) будет проведено на общем собрании 31 августа. Затем итоги голосования будут направлены на рассмотрение исполкома РФС.

5) Отдельным пунктом РФС выделяет голосование среди болельщиков, утверждая, что большинство футбольных любителей России выступают за реформацию чемпионата. Средний балл за реформу — 7,33, за прежний формат — 4,32.

Напомним, что ранее Российский футбольный союз публиковал несколько проектов реформы РПЛ, которые предполагают разделение команд на группы в завершающей части каждого чемпионата. Предполагается, что таким образом будет достигнута большая конкурентоспособность отечественных клубов на международной арене.

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