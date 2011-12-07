Украинские паралимпийцы не стали покидать церемонию открытия из-за россиян

Украинские паралимпийцы во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио отказались выполнять распоряжение руководителя Паралимпийского комитета Украины, который потребовал от спортсменов покинуть трибуны, чтобы не находиться рядом с россиянами. Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ»

«Слава богу, что далеко не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Все-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими — на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь еще раз поддержать замечательных спортсменов Украины», — эмоционально выразил свое отношение к ситуации Губерниев.

Напомним, что Паралимпийские игры в Японии стартуют сегодня, 24 августа и продлятся до 5 сентября. В соревнованиях по различным видам спорта примут более четырех тысяч спортсменов со всего мира.