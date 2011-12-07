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Казанские динамовцы обыграли одноклубников из Электростали

На своем поле казанские динамовцы дважды встречались с одноклубниками из Электростали и одержали две победы.
В первый день победа пришла к нашим хоккеистам в серии буллитов, а вот на следующий день преимущество казанцев было уже ощутимым – 4:0. После этих побед казанцы возглавили турнирную таблицу чемпионата России по хоккею на траве.
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