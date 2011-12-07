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Казанский «Зенит» уступил оренбургскому «Газовику»

Казанский «Зенит» уступил оренбургскому «Газовику»
На групповом этапе розыгрыша Кубка России в Стерлитамаке казанский «Зенит» в пятисетовом поединке уступил оренбургскому «Газовику» - 2:3 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 13:15). Однако, несмотря на это поражение, казанцы прошли в следующий раунд, так как делегировали в сборную России четырех игроков.
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