Казанский «Зенит» уступил оренбургскому «Газовику»

На групповом этапе розыгрыша Кубка России в Стерлитамаке казанский «Зенит» в пятисетовом поединке уступил оренбургскому «Газовику» - 2:3 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 13:15). Однако, несмотря на это поражение, казанцы прошли в следующий раунд, так как делегировали в сборную России четырех игроков.