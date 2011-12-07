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ЦСКА в Риме уступил «Роме» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского клуба ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу не сумели в Риме что-то противопоставить «Роме» - 0:3 (0:2).
Теперь у москвичей в активе четыре очка и третье место в группе. Впереди у ЦСКА – домашний матч с «Ромой» 7 ноября, а затем армейцы сыграют в чешской «Викторией» и мадридским «Реалом».
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