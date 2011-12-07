Малком не выйдет на поле в матче против «Рубина»

23-летний вингер «Зенита» Малком не выйдет на поле в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина». Об этом наставник петербуржцев Сергей Семак рассказал matchtv.ru.

«Пока он не работает в общей группе и с „Рубином“ не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», — заявил главный тренер «Зенита».

Напомним, что Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 млн евро. Текущее повреждение стало для него третьим за время, проведённое в РПЛ. При этом Малком остаётся самым дорогим футболистом лиги по трансферной стоимости.

Ранее стало известно, что за «Рубин» в 12-м туре из-за перебора жёлтых карточек не сыграют Денис Макаров и Оливер Абильдгор.