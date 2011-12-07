Казанский «Зенит» дома переиграл «Нову» из Новокуйбышевска

Однако слишком много ошибок наделали чемпионы по ходу встречи, чем главный тренер Владимир Алекно и был недоволен. А следующий матч казанцы проведут 26 декабря против команды «Газпром-Югра». А победой над «Новой» казанцы укрепили свое лидирующее положение в чемпионате России – теперь они опережают идущий вторым «Факел» на 6 очков.