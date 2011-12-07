Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» дома переиграл «Нову» из Новокуйбышевска

Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке в очередном матче чемпионата России принимали «Нову» из Новокуйбышевска, и ожидаемо победили – 3:0 (25:22, 25:15,25:20).
Однако слишком много ошибок наделали чемпионы по ходу встречи, чем главный тренер Владимир Алекно и был недоволен. А следующий матч казанцы проведут 26 декабря против команды «Газпром-Югра». А победой над «Новой» казанцы укрепили свое лидирующее положение в чемпионате России – теперь они опережают идущий вторым «Факел» на 6 очков.
КВ
Лента новостей