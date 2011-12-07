Сборная РТ заняла «бронзу» на первенстве ПФО по лыжным гонкам

Сборная РТ заняла третье общекомандное место на первенстве ПФО по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

Соревнования среди юношей и девушек 2003–2004 годов рождения завершились в Заинске. От республики в них участвовали семь татарстанцев: Альбина Валиахметова, Диана Габдулбарова, Сабина Хабирова и Диана Федюшина.

«То, что показала команда в эти дни, считаю хорошим результатом. На прошлых аналогичных соревнованиях итог был таковым: пятое общекомандное место и три человека отобраны на первенство России, в этом году — третье общекомандное и семь человек отобраны на первенство. Безусловно, видны и ошибки, и задачи на будущее. Будем работать дальше», — прокомментировал главный тренер сборной РТ по лыжным гонкам Эдуард Галеев.