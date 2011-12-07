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«Нефтехимик» одержал победу в контрольном матче

Клуб продолжает работу на сборах в Турции.
В субботу нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее представителя ФНЛ в контрольном матче, сообщает пресс-служба клуба. Со счетом 2:0 была обыграла калининградская «Балтика». Нижнекамцы открыли счет уже на 4-й минуте, гол в свой актив занес Денис Макаров. А на исходе часа встречи Алексей Бабырь удвоил преимущество своей команды. 28 февраля «Нефтехимик» сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского. 
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