«Нефтехимик» одержал победу в контрольном матче

В субботу нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее представителя ФНЛ в контрольном матче, сообщает пресс-служба клуба. Со счетом 2:0 была обыграла калининградская «Балтика». Нижнекамцы открыли счет уже на 4-й минуте, гол в свой актив занес Денис Макаров. А на исходе часа встречи Алексей Бабырь удвоил преимущество своей команды. 28 февраля «Нефтехимик» сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского.