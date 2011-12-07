Определились сильнейшие шашисты Татарстана

В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 7 туров, приняли участие более 40 сильнейших шашистов из Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Нурлата, Сабов, Сарманово, Тетюш, Казани, а также гости из Нижегородской области.В мужском турнире победителем стал заместитель директора ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова», международный гроссмейстер Дмитрий Цинман. Он набрал 6,5 очка из 7 возможных. Второе и третье место заняли учащиеся школы им.Р.Г. Нежметдинова, международные мастера: Шамиль Гаязов и Андрей Гнелицкий.Среди женщин сенсационную победу одержала 14-летняя учащаяся школы им. Р.Г.Нежметдинова, кандидат в мастера спорта Дарья Пигачева (тренер - Владимир Храменков). Даша набрала 6 очков из 7 возможных и на полочка опередила многократную чемпионку РТ, мастера спорта России - Елдыз Гатауллину. Бронзовым призером турнира стала старейшая участница соревнований 77-летняя Маргарита Максимова.