«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

Вместо дисквалифицированного на один матч Патриса Кормье в первом звене казанцев сыграл Артем Галимов. Наконец-то вышел в составе хозяев и защитник Дмитрий Юдин.

Место в воротах казанцев было доверено Билялову, а у уфимцев — Карееву.

У «Салават Юлаева» не принимал участия в матче лучший снайпер клуба Никита Сошников. Такие вот изменения случились перед началом шестого матча команд в «регулярке».

Дважды в начале матча хозяева могли отличиться — Юдин и Азеведо свои моменты не использовали. Но и Билялову скучать не давали.

А к середине периода уфимцы уже плотно прижали хозяев к воротам. И своего добились — Маннинен отличился на пятачке с передачи Ларсена на 11-й минуте.

А тут еще Педана удалили.

Отстоять свои ворота хозяевам удалось, но вот игра у них явно не заладилась — 0:1 к первому перерыву.

Причем удаление Артема Лукоянова перетекло и на начало второго периода.

Правда, следующее удаление было у уфимцев. Но забили опять гости — дублем отметился Маннинен — 0:2 на 25-й минуте. В действиях хозяев была видна нервозность, а вот уфимцы играли слаженно и уверенно.

Затем второе удаление последовало у гостей, и на этот раз «барсы» сработали слаженно — Виктор Тихонов отлился — 1:2.

И вновь при этом уфимцы удалились — ситуация на льду менялась на глазах. Почти тут же формат изменился — «5×3» заиграли хозяева, причем растянуться это могло на четыре минуты, а затем и на пять — уфимцы продолжали удаляться. Продлилось — Педан сравнял счет — 2:2, но большинство у хозяев осталось — череда удалений гостей продолжилась. И все же воспользовался этим «Ак Барс» — Артем Галимов вывел команду вперед — 3:2.

Правда, при этом ушел в раздевалку из-за повреждения Данис Зарипов — случилось это за три минуты до второго перерыва. И более шайб не было во втором периоде — 3:2.

Третий период опять начался с удаления уфимцев — не смеялись даже дети.

Правда, затем уже Артем Лукоянов удалился — второй раз в матче. Выстояли и на этот раз волжане. А играть оставалось еще 10 минут чистого времени.

Игра выровнялась — рисковать никто не хотел. А времени оставалось всего четыре минуты в третьем периоде.

На последней минуте уфимцы сняли вратаря, но ничего не успели — казанцы победу вырвали, и в «Зеленом дерби» в сезоне выиграли — 4-2.

К моменту окончания матча в Казани ЦСКА проигрывал дома СКА, что увеличивало шансы «Ак Барса» на Кубок Континента.