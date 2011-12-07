ФК «Нефтехимик» на сборе в Турции сыграл вничью с «Каспием» из Казахстана

На третьем сборе в Турции футболисты нижнекамского «Нефтехимика» встретились с командой «Каспий» из Казахстана, и завершили матч вничью — 2:2. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Уже на 3-й минуте Мераби Уридия открыл счет, но затем соперники провели в ворота нижнекамцев два гола подряд. Однако на 80-й минуте Хубаев счет сравнял — 2:2. Больше в матче голов не было.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Рубин» расстался с российским полузащитником.







