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«Химки» ищут инвестора, чтобы играть в РПЛ

В клубе допускают возможность слияния с другой командой.

Подмосковные «Химки», финишировавшие на втором месте по итогам сезона в ФНЛ, ищут инвестора, чтобы заявиться в РПЛ. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал генеральный директор клуба Василий Иванов.

 В клубе допускают возможность слияния с другой командой — московской «Родиной». Последняя завершила сезон на 8-м месте зоны «Запад» ПФЛ.

«На следующей неделе будем встречаться с руководством города, правительством Московской области, министром спорта. Точки будут расставлены по всем параметрам. По бюджету, естественно, мы в поисках инвестора», — заявил Василий Иванов.

Если клуб найдет инвестора, то грядущий сезон проведет в РПЛ. В противном случае «Химки» останутся в чемпионате ФНЛ.

КВ
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