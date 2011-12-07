Российские клубы не сыграют в волейбольном Кубке вызова

Российские волейбольные клубы не будут представлены в Кубке вызова CEV в новом сезоне. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«В Кубке вызова в предстоящем сезоне у нас нет представительства. Наши клубы неправильно поняли письмо-приглашение от ЕКВ и решили, что раз у России увеличивается количество команд в Лиге чемпионов, то и общее количество российских клубов в еврокубках расширяется. Но лимит в пять команд от одной страны в еврокубках остается», — заявил Яременко.

Таким образом, ЕКВ пересмотрела только представительство российских команд в европейских турнирах. Четыре клуба попали в Лигу чемпионов, из них три сразу в групповой этап, ещё один клуб — «Протон» — выступит в Кубке CEV. Ранее «Казанские» ведомости писали, что российские клубы узнали своих соперников по Лиге чемпионов.