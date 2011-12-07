Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В регбийном клубе «Стрела» возможно будет играть боец-чемпион ММА

Чемпион лиги GFC в среднем весе Ринат Фахретдинов вошел в состав казанского регбийного клуба «Стрела».

Боей ММА Ринат Фахретдинов имеет ряд наград за соревнования в различных единоборствах, включая чемпионство в среднем весе лиги GFC, серебрянную медаль чемпионата России по боевому самбло, а также бронзу на панкратионе страны.

С недавних пор он стал членом клуба «Стрела». Впрочем, пока нельзя сказать точно, будет ли он играть в составе клуба. Как пояснило руководство клуба, с Фахретдиновым был заключен пробный контракт, дальнейшая его судьба в «Стреле» будет решаться тренерским штабом.

КВ
Лента новостей