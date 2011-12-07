В регбийном клубе «Стрела» возможно будет играть боец-чемпион ММА

Боей ММА Ринат Фахретдинов имеет ряд наград за соревнования в различных единоборствах, включая чемпионство в среднем весе лиги GFC, серебрянную медаль чемпионата России по боевому самбло, а также бронзу на панкратионе страны.

С недавних пор он стал членом клуба «Стрела». Впрочем, пока нельзя сказать точно, будет ли он играть в составе клуба. Как пояснило руководство клуба, с Фахретдиновым был заключен пробный контракт, дальнейшая его судьба в «Стреле» будет решаться тренерским штабом.