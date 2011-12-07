Главный тренер «Рубина» о поединке с "Краснодаром": Это будет сложный матч

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед гостевым матчем против «Краснодара» рассказал, почему казанскому клубу всегда сложно играть против «быков» и поделился впечатлениями перед игрой.

"Мы считаем «Краснодар» сильной командой. Если я вспомню матчи, которые я работаю в «Рубине», то мы первую игру выиграли 1:0, потом мы две игры проиграли 1:3 и 0:1. Я не могу сказать, что эта статистика прямо кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный напряженный поединок, «Краснодар» традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра", - отметил Слуцкий.

На текущий момент «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 11 очками после пяти матчей. «Краснодар», в свою очередь, располагается на девятой строчке, набрав шесть очков в пяти встречах.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Рубин» прозвучит в пятницу, 27 августа, в 20:30 по московскому времени.