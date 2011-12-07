Лоренцо Браун: Ставлю перед собой цель выиграть чемпионат с «УНИКСом»

Защитник «УНИКСа» Лоренцо Браун рассказал клубной пресс-службе о том, как он провел свой отпуск в США, кого знает в составе казанского клуба и какие цели на сезон ставит перед собой и командой.

«Я прилетел в Казань из Атланты, штат Джорджия. Это лето я провел с моей семьей и друзьями. По большей части я тренировался в зале, но также у меня был и небольшой отпуск. Я знаю тренера. В Казани я тоже бывал пару лет назад, но это был короткий визит. Надеюсь, что теперь у меня будет возможность узнать город получше», — сказал американский новичок.

Пока что спортсмену не удалось завести большого количества знакомств в городе, признался он, пообещав это исправить.

«Айзейа Канаан и я были задрафтованы клубами NBA в одно и то же время, так что я с ним знаком в некотором смысле. Больше никого не знаю. Только что вот познакомился с Марио (Хезоньей — прим. Ред.), он отличный парень», — поделился Браун.

«Мои цели на сезон — добиться успеха и выиграть в чемпионате. Такие цели я ставлю перед собой в каждом сезоне», — резюмировал амбициозный защитник казанцев.

Напомним, что в минувшем сезоне Браун выступал в турецком «Фенербахче». Его статистика в Евролиге: 9,5 очков; 2,2 подборов; 3,5 передач; 1,3 перехватов.