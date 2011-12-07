Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы стали призерами чемпионата Европы по русским шашкам

В составе сборной России татарстанцы Дмитрий Цинман и Андрей Гнелицкий стали чемпионами по молниеносной программе.
Соревнования прошли в болгарском городе Кранево. В личном турнире приняли участие 32 шашиста из 14 стран. Дмитрий Цинман завоевал серебряную медаль в молниеносной игре и «бронзу» в классической программе. А вот  в командном турнире Дмитрий Цинман, его ученик Андрей Гнелицкий и туляк Григорий Гетманский стали чемпионами в молниеносной программе, а также завоевали серебряные медали в быстрой и классической программах.
КВ
Лента новостей