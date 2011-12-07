Татарстанцы стали призерами чемпионата Европы по русским шашкам

Соревнования прошли в болгарском городе Кранево. В личном турнире приняли участие 32 шашиста из 14 стран. Дмитрий Цинман завоевал серебряную медаль в молниеносной игре и «бронзу» в классической программе. А вот в командном турнире Дмитрий Цинман, его ученик Андрей Гнелицкий и туляк Григорий Гетманский стали чемпионами в молниеносной программе, а также завоевали серебряные медали в быстрой и классической программах.