УНИКС занял второе место на турнире в Греции

В финале международного турнира на острове Крит баскетболисты казанского УНИКСа уступили греческому «Олимпиакосу», возглавляемого Дэвидом Блаттом – 65:70. А уже 29-30 сентября УНИКС сыграет в Москве на Кубке Гомельского. На турнире выступят также «Олимпиакос», ЦСКА и «Анадолу Эфес».