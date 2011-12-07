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«Краснодар» и «Зенит» вылетели из Лиги чемпионов

Российские клубы имеют по одному очку после четырёх туров.

«Краснодар» и «Зенит» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это произошло по итогам матчей четвёртого тура турнира. Отметим, что «Зенит» впервые вылетает из ЛЧ столь рано — предыдущие антирекорды клубом из Санкт-Петербурга были установлены в сезонах 2008/09 и 2012/13, когда команда потеряла шансы в пятом туре.

Во вторник «Краснодар» у себя дома уступил «Севилье» (1:2), пропустив решающий мяч в добавленное время. «Зенит» в гостях проиграл «Лацио» (1:3). После четырёх туров у обоих клубов из России по одному очку.

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