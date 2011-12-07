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Сегодня в Казани стартует чемпионат России по синхронному плаванию

С 25 по 27 ноября в казанском Дворце водных видов спорта состоится чемпионат России по синхронному плаванию. Татарстан принимает этот турнир в пятый раз.

В этом году в чемпионате примут участие 350 спортсменов из 14 регионов России. страны. Член бюро LEN, член технического комитета FINA, президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко рассказал, что соревнования не случайно проводятся в столице Татарстана. Казань по праву считается столицей водных видов спорта.

Также он отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции, уже началась планомерная подготовка российской команды к главному старту 2021 года - Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

 

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