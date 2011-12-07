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Пиеррия Хенри признан самым ценным игроком первого этапа розыгрыша Кубка Европы

Пиеррия Хенри признан самым ценным игроком первого этапа розыгрыша Кубка Европы
Разыгрывающий казанского УНИКСа Пиеррия Хенри признан самым ценным игроком первого этапа розыгрыша Кубка Европы. При Хенри на групповом этапе Кубка Европы УНИКС выиграл 9 матчей из 10. Хенри в среднем за матч набирал 12,2 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 6,1 передач.
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