«Нефтяник» проиграл питерскому «Динамо»

«Нефтяник» в домашнем матче уступил питерскому «Динамо» во встрече регулярного чемпионата ВХЛ. Тем самым «Динамо» взяло реванш за сентябрьское поражение (3:4).

Команда из Альметьевска пропустила на шестой минуте игры — гости реализовали большинство. Однако в середине первого периода Станислав Альшевский сравнял счёт. «Динамо» же всё равно ушло на перерыв лидером, поразив ворота соперника за 1,5 минуты до конца игрового отрезка.

Во втором периоде команды выдали острую борьбу: 6-19 по броскам в пользу «Динамо», в том числе 3-11 в створ, но так и не смогли распечатать вратарей. В заключительной двадцатиминутке клуб из Санкт-Петербурга забросил третью шайбу, зафиксировав окончательный результат — 3:1.

«Нефтяник», несмотря на поражение, остался на втором месте в турнирной таблице и досрочно обеспечил себе место в плей-офф.