Президент федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев приехал в Сыктывкар поболеть за команду

В Сыктывкаре (Республика Коми) для татарстанской команды сегодня особенный, очень «теплый» день. Потому что поболеть за команду приехал президент федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев. Перед очередными состязаниями Ильшат Шаехович встретился со спортсменами, общался с тренерами, пожелал им удачи в последние дни финала Кубка России.Напомним, в Сыктывкаре продолжается финал Кубка России по лыжным гонкам. В командном зачете соревнований лидирует Республика Татарстан, на втором месте Республика Коми, на третьей строчке расположилась Тюменская область.В личном зачете текущими лидерами Кубка России являются Лариса Рясина (Республика Татарстан) и Андрей Парфенов (Тюменская область).Всего в копилке Татарстана на этапах Кубка России этого сезона 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. Сегодня, 26 февраля, определились сильнейшие спринтеры. Команды соревновались в спринте классическим стилем. В итоге, команда Татарстана заняла второе место. В последний день финала, 27 февраля, лыжники пробегут скиатлон (15/30 км.).По итогам сыктывкарского финала страна узнает не только победителей Кубка России среди женщин и мужчин, но и лидеров Континентального Кубка Восточной Европы. Три гонки ФКР пойдут в зачет последнего этапа Континентального Кубка. По итогам данных соревнований будут определены победители, которые получат право стартовать в Кубке мира FIS по дополнительной персональной квоте.