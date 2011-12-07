Винтажный футбол «Рубина»

К этой игре была подготовлена специальная ретроформа со старой эмблемой, а также выпущены винтажные программки, разовые пропуска - матч решено было провести на Центральном стадионе, который еще помнит славные победы клуба.

Впрочем, замена стадиона объяснялась еще и тем обстоятельством, что 2 мая на Kazan Arena пройдет финал Кубка России («Зенит» - ЦСКА), поэтому газон решили поберечь. Кстати будет сказать, газон на Центральном стадионе выгодно отличался.

Зрителей же (а собралось их в тот ненастный дождливый день чуть более 9 тысяч) больше волновало то, что в матче не мог принять участие капитан команды «Рубин» Олег Кузьмин, получивший в поединке с «Уралом» травму мениска.

Так что на краях защиты обосновались Котуньо и Набиуллин. Карадениз же на этот раз вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, и именно он мог забить первый гол в этой встрече, когда партнеры вывели его на удар. Турок пробил хлестко, едва войдя в штрафную, но прямо по центру ворот, и Городов мяч отразил. И еще раз Карадениза вывели прямо на одинокого Городова, но он не подстроился под мяч и пробил выше ворот.

Но затем в «казанской машине» что-то разладилось - стал покрикивать на партнеров Оздоев, сам игравший далеко не безупречно. Все чаще стали грозненцы гостить у ворот Рыжикова и заработали сомнительный пенальти. Пробить взялся Рыбус, но Рыжиков отбил пенальти во втором матче подряд.

Правда, через несколько минут все тот же Рыбус переиграл Рыжикова в ближнем бою, и счет на 35-й минуте стал 0:1.

Во втором тайме игра у казанцев откровенно разладилась - замена Кисляка и Карадениза не удалась: «дыры» в обороне «Рубина» стали заметны невооруженным глазом.

Лишь в конце игры казанцы неожиданно получили шанс отыграться - на 85-й минуте арбитр назначил пенальти уже в ворота «Терека». И опять бить взялся Девич, сводя с ума тренерский штаб: на установке было решено, что не он будет исполнять стандарт.

В итоге Марко пробил много выше ворот. И счет 0:1 так и остался на табло Центрального стадиона - на этот раз праздник явно не задался.

Следующий матч в Казани пройдет на Kazan Arena, но сыграют не хозяева, а ЦСКА и «Зенит» - в финале Кубка России. А «Рубин» 1 мая будет гостить в Уфе.