Председатель Федерации футбола РТ о «Рубине»: «У команды появилась агрессия в атаке»

Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому удалось собрать команду, которая может показывать хорошую игре не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. Об этом на пресс-конференции заявил Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

«Отношение к игре „Рубина“ у меня в целом положительно, даже не потому что команда будет играть в еврокубках, а потому что у неё появилась агрессивность в атаке. Я думаю, что на матчах команды увеличиться количество зрителей», — сказал Гусев.

Он отметил, что Леонид Слуцкий имеет большой опыт работы в футболе, и к его работе с уважением относится экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Леонид Слуцкий думающий человек, его уважают в футболе, он подобрал хорошую команду, он лоялен и коммуникабелен с футболистами и открыт всегда для СМИ, и каких-то отрицательных моментов в его работе в „Рубине“ я не вижу. Я с ним постоянно общаюсь после каждой игры, как и что можно улучшить. Контракт с ним заключен на 5 лет, мы надеемся, что в Казани будет создана команда, которая будет выступать на высоком уровне не только в России, но и в Европе», — заключил спикер.

Напомним, что казанский клуб финишировал на четвертой строчке, добыв право на игру в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.