В Сети появились фотографии нового логотипа и дизайна «Тамбова» — изображения опубликовала дизайнерская студия Quberten. В пресс-релизе отмечается, что ребрендинг мог произойти уже в этом сезоне.

«Волк — главный и самый узнаваемый символ города, подкрепленный фольклором и не нуждающийся в пояснениях и контексте. Он и взят за основу логотипа, это понятное решение как с точки зрения смыслов, так и для болельщиков. Пересечение линии глаз и носа образуют литеру „Т“. В основе логотипа лежит пятиугольник, символизирующий одну из панелей футбольного мяча», — уточняется в сообщении.

Нынешний логотип «Тамбов» представил летом 2019 года, после выхода в РПЛ. Он включает в себя изображение волка и футбольного мяча.