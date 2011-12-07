«Рубин» заинтересовался полузащитником ФК «Химки»

«Рубин» заинтересовался 24-летним полузащитником «Химок» Александром Трошечкиным, утверждает matchtv.ru. Игрок мог бы укрепить опорную зону казанского клуба, поэтому сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Трошечкин провёл 26 матчей в ФНЛ, набрав 7 (5+2) очков по системе «гол+пас». В Кубке России полузащитник дошел с «Химками» до финала. Отыграв 6 матчей, он забил два гола и отдал две голевые передачи. Портал transfermatkt.de оценивает стоимость футболиста в 550 тысяч евро. За свою карьеру полузащитник успел провести 12 игр в РПЛ, будучи футболистом «Ростова» и «Тосно».