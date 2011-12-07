УНИКС объявил о переходе защитника «Маккаби»

УНИКС на официальном сайте объявил о переходе защитника Нейта Уолтерса. Баскетболист с паспортом США перебрался в Казань из израильского «Маккаби FOX Тель-Авив».

Игрок подписал однолетний контракт с российским клубом. В последнем сезоне «Маккаби» выиграл регулярный чемпионат и дошёл до полуфинала плей-офф, но турнир был досрочно завершён. Уолтерс набирал 7,7 очков, 1,5 подбора, 3 результативные передачи. В Евролиге «Маккаби» шёл пятым в турнирной таблице. Защитник за 15 матчей набирал 7,5 очков, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи.