«Рубин» нацелился на защитника чемпионов Дании

Капитан датского «Брондбю» Андреас Максе попал в сферу интересов двукратного чемпиона России.

По информации bt.dk, 27-летний воспитанник «Норшелланна» очень близок к переходу в один из российских клубов. Первоначально интерес к игроку проявляли ростовчане, но следом в переговоры включился «Рубин», который недавно продал в шотландский «Селтик» одного из основных защитников — Карла Старфельта, и теперь нуждается в усилении защитной линии.

Датский источник уточняет, что трансфер звезды «Брондбю» настолько близок, что игрок не сможет принять участие в ближайших матчах команды (Андреас действительно не был заявлен на вчерашнюю игру с «Виборгом»). По неофициальной информации, «Ростов» предлагал 1,5 млн евро за защитника, но «Рубин» готов заплатить большую сумму.

Напомним, что на прошлой неделе казанцы завершили сделку по продаже Старфельта в «Селтик», сумма трансфера составила 5 млн евро. Швед являлся стопроцентным игроком «основы» команды Слуцкого и выходил в стартовом составе практически в каждом официальном матче клуба.