Тони Джекири стал игроком УНИКСа

Нигерийский центровой Тони Джекири подписал контракт с казанским УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение со спортсменом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Тони защищал цвета испанской «Басконии». Также в послужном списке баскетболиста значатся такие клубы как «Бандима Кирмизи», «Газиантеп», «Остенде» и «Виллербан».

Статистика игрока в прошлом сезоне Евролиги (в среднем): 6 очков; 4,9 подборов; 1,9 передач; 0,7 перехватов. В чемпионате Испании: 6,9 очков; 4,8 подборов; 0,9 перехватов; 1,5 передач.