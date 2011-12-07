Фарид Мухаметшин: Казань начинает работу по подготовке к ЧМ-2022 по волейболу

Казань начинает планомерную подготовку к Чемпионату мира по велйболу, который пройдет в 2022 году. Об этом сообщил президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин наоткрытии стелы с отсчетом времени до начала ЧМ.

«В республике Татарстан волейбол любят, и благодаря нашим командам мастеров, как мужской, так и женской, нам удается занимать ведущие места в волейбольных соревнованиях нашей огромной страны. С этого знаменательного момента, как только мы нажмем на кнопку обратного отсчета времени, мы начнем аккуратную, серьезную работу по подготовке к проведению этого чемпионата», — сказал Мухаметшин.

Также Президент федерации волейбола РТ отдельно отметил и поблагодарил призеров недавно прошедшей Олимпиады в Токио.

«Приятно отметить, что на прошедших 32-х летних Олимпийских играх в Токио волейболисты нашей страны, мужская сборная, завоевали серебро. Трое спортсменов из состава национальной сборной являются игроками казанского „Зенита“ — это присутствующий здесь Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев. Аплодисменты им», — обратился к присутствующим почетный спикер.

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани и еще девяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Любопытно, что домашние соревнования по данному виду спорта столь высокого уровня проводятся впервые в истории нашей страны. В ЧМ-2022 примут участие 24 национальные команды, включая Россию. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 сентября 2021 года.