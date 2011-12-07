В Казани сыграли самый длинный волейбольный матч

Сегодня на набережной Казанки волейболисты казанского «Зенита» поддержали эстафету городов-организаторов Чемпионата мира по волейболу 2022 «Самый длинный волейбольный матч».

Идея эстафеты состоит в том, что в каждом из десяти городов-участников ЧМ-2022 (в том числе и Казани) по очереди проводится поединок между двумя командами «серыми» и «синими». Игра проходит до двух побед. После завершения встречи — эстафета передается в следующий город.

В итоге результаты десяти игр «серых» и «синих» будут суммированы, а победу в самом длинном матче одержит команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам всех десяти встреч.

Отметим, что спортсмены из столицы Татарстана проявили креативность и дали несколько иные название играющим командам, а именно «бирюза» и «графит».

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани и еще девяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Любопытно, что домашние соревнования по данному виду спорта столь высокого уровня проводятся впервые в истории нашей страны. В ЧМ-2022 примут участие 24 национальные команды, включая Россию. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 сентября 2021 года.