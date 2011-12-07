Эрвин Нгапет и Мэтью Андерсон присоединились к «Зениту»

Если Андерсон давно играет за «Зенит», то Эрвин Нгапет в этом сезоне призван заменить (насколько это вообще возможно) Вильфредо Леона. Нгапет уже играл в России, причем именно за «Кузбасс», но сыграл всего шесть матчей, после чего покинул клуб «по семейным обстоятельствам».