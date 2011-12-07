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Питерский «Зенит» в Лиге Европы сумел дома вырвать победу у «Бордо»

Питерский «Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги Европы на домашнем стадионе сумел добиться волевой победы над «Бордо» - 2:1.
Гости усилиями Бриана открыли счет, но еще в первом тайме Дзюба восстановил равновесие – 1:1. Он же на 53-й минуте с пенальти мог вывести «Зенит» вперед, но не сумел переиграть вратаря. Однако в концовке Кузяев с передачи Дзюбы все же принес «Зениту» победу. Питерцы после трех туров возглавляют группу с 7 очками.
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