Питерский «Зенит» в Лиге Европы сумел дома вырвать победу у «Бордо»

Гости усилиями Бриана открыли счет, но еще в первом тайме Дзюба восстановил равновесие – 1:1. Он же на 53-й минуте с пенальти мог вывести «Зенит» вперед, но не сумел переиграть вратаря. Однако в концовке Кузяев с передачи Дзюбы все же принес «Зениту» победу. Питерцы после трех туров возглавляют группу с 7 очками.