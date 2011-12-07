Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Волейболистки «Динамо» в третьем туре чемпионата российской Суперлиги уверенно переиграли «Уралочку»

Казанские динамовки в третьем туре чемпионата России на своей площадке принимали клуб «Уралочка-НТМК», и уверенно победили – 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).
В первых двух партиях шла напряженная борьба, но казанские волейболистки справились с высоким темпом игры, а вот гостьи из Екатеринбурга, уступив в первых двух партиях, сил на третий сет не сохранили. Не помог и легендарный Николай Карполь.В итоге – уверенная победа наших девушек, а следующий матч динамовки проведут 2 декабря в Красноярске против «Енисея».
КВ
Лента новостей