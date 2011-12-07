Волейболистки «Динамо» в третьем туре чемпионата российской Суперлиги уверенно переиграли «Уралочку»

В первых двух партиях шла напряженная борьба, но казанские волейболистки справились с высоким темпом игры, а вот гостьи из Екатеринбурга, уступив в первых двух партиях, сил на третий сет не сохранили. Не помог и легендарный Николай Карполь.В итоге – уверенная победа наших девушек, а следующий матч динамовки проведут 2 декабря в Красноярске против «Енисея».