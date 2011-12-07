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«Зенит» готовится защитить свой титул лучшего клуба в мире

24 ноября волейболисты казанского «Зенита» вылетели в Польшу где уже сегодня, 26 ноября, стартуют в групповом этапе розыгрыша клубного Кубка мира, действующими обладателями которого они сейчас и являются.
До этого из российских клубов лишь «Белогорье» до «Зенита» завоевывал трофей. На этот раз россияне представлены двумя клубами: «Зенитом» и «Факелом» из Нового Уренгоя. Именно эти две команды и сыграют между собой 26 ноября в Польше. Помимо россиян, в группе А играют еще итальянская «Чивитанова» и польская «Скра» из Белхатова.27 ноября казанцы сыграют с «Чивитановой», а 29 ноября – со «Скрой». Примем во внимание, что в группе В выступает клуб «Садо Крузейро» из Белу-Оризонти – извечный соперник «Зенита». Удачи, «Зенит»!
КВ
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