«Нефтехимик» проиграл лидеру ФНЛ

«Нефтехимик» дома в 24-м туре ФНЛ проиграл лидеру турнира — «Нижнему Новгороду». Единственный гол на 71-й минуте забил Николай Калинский, поразив ворота из пределов штрафной.

Отметим, что «Нефтехимик» имел большее владение мячом (52% против 48%), а также нанёс больше ударов по воротам соперника (17 против 11). Однако по точности у команд оказалось полное равенство 2-2.

Нижнекамский клуб продлил свою серию поражений до пяти игр подряд. «Нижний Новгород» напротив смог укрепить своё лидерство в ФНЛ.