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Сборная Украины вылетела из элитного дивизиона Лиги Наций

Команда получила техническое поражение в решающей игре против Швейцарии.

Сборная Украины получила техническое поражение в матче против Швейцарии, который не состоялся из-за вспышки COVID-19 в стане команды из Восточной Европы. Информация об этом опубликована на официальном сайте UEFA.

Поражение привело к вылету украинской сборной из элитного дивизиона А Лиги Наций. Швейцария благодаря технической победе набрала шесть очков в группе А4 и обошла Украину по статистике личных встреч.

Ранее «Казанские ведомости» писали об итогах Лиги Наций текущего сезона.

КВ
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