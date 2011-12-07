Сборная Украины вылетела из элитного дивизиона Лиги Наций

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Сборная Украины получила техническое поражение в матче против Швейцарии, который не состоялся из-за вспышки COVID-19 в стане команды из Восточной Европы. Информация об этом опубликована на официальном сайте UEFA.
Поражение привело к вылету украинской сборной из элитного дивизиона А Лиги Наций. Швейцария благодаря технической победе набрала шесть очков в группе А4 и обошла Украину по статистике личных встреч.
Ранее «Казанские ведомости» писали об итогах Лиги Наций текущего сезона.