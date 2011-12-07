УНИКС на выезде уступил «Нижнему Новгороду»

В выездном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС играл без Пьерри Хенри и Мориса Ндура, и уступил, хотя и вел после первой половины встречи – 85:91 (12:13, 26:18, 25:38, 22:22). Совершенно выпал из игры Смит, и в целом в защите казанцы играли попросту ни как. Так что проигрыш оказался закономерным.