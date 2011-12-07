«Ак Барс» не смог выиграть Кубок Континента

Место в воротах на этот раз у хозяев было доверено Адаму Рейдеборну. У гостей ворота защищал опытный Ян Коварж, которого в третьем периоде сменил Владимир Галкин.

Первое удаление было зафиксировано в матчей у гостей. И через 13 секунд был забит гол — в большинстве «Ак Барс» пропустил — 0:1 — Плэтт отличился.

Второй период волжане начали в меньшинстве. И опять быстро пропустили — на этот раз в меньшинстве — Доус доказал свои снайперские возможности — 0:2.

Могло помочь казанцам удаление Гареева. Но не вышло реализовать численный перевес хозяевам.

А затем удалили уже Аверина у «Ак Барса». Никаких шайб, а затем удаление у «Авто» — игра стала агрессивной. В концовке второго периода опять удалились гости. Но времени у хозяев оставалось слишком мало.

В третьем периоде казанцы дождались удаления гостей – других возможностей на гол у хозяев не было. А тут еще Азеведо глупо удалился.

По окончании удалений играть оставалось всего 13 минут. Очередное удаление гостей также ни к чему позитивному для хозяев не привело.

А затем последовало удаление и у хозяев. А затем — и у гостей. Но все это — без голов.Точку же в матче поставил Ефим Гуркин на 58-й минуте — 0:3.

«Ак Барс» в этом матче оставил удручающее впечатление. И дело не в Кубке Континента, а в качестве игры.