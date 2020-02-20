Лига чемпионов: как созревают мини-сенсации

Футбольная Лига чемпионов созрела до суперпротивостояний. В первом матче 1/8 финала «Лион» дома на «Стад де Люмьер» сымел выиграть у грозного «Ювентуса».

Еще в первом тайме хозяева сумели открыть счет, действуя более агрессивно. Единственный гол во встрече забил на 31-й минуте Лука Тусар после передачи Усема Ауа.

И далее, несмотря все попытки отыграться, «Юве» не смог избежать поражения.

А вот «Манчестер Сити», играя в Мадриде против «Реала», сумел вырвать победу на выезде.

На 60-й минуте игрок хозяев Иско с передачи Винисуса Жуниора открыл счет.

Но на 70-й минуте Габриэл Жезус счет сравнял. А на 82-й минуте де Брюйне с пенальти вывел «горожан» вперед — 1:2. Правда, игрок гостей Серхио Рамос в концовке получил прямую красную карточку, и ответный матч в Манчестера пропустит. Ответные игры в парах пройдут 17 марта.